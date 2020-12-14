Сын президента Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи Николас Эрнесто Мадуро Герра привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило агентство РИА Новости

По его словам, он доверяет российской науке и медицине.

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Николас Эрнесто Мадуро получит вторую дозу вакцины.

Препарат «Спутник V» доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Она стала первой латиноамериканской страной, получившей российскую вакцину.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.