По его словам, он доверяет российской науке и медицине.
Примерно через 20 дней так же, как и остальные добровольцы, Николас Эрнесто Мадуро получит вторую дозу вакцины.
Препарат «Спутник V» доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Она стала первой латиноамериканской страной, получившей российскую вакцину.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.