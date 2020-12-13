По словам руководителя Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светланы Камышевой, научно-образовательный пласт киргизского языка не был сформирован, поэтому в системе профессионального образования без русского не обойтись

В Киргизии сложилась парадоксальная картина: в ВУЗах на русском языке учится 70% студентов, а в школах — 30% детей. В Киргизии хотят лишить русский язык статуса официального © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Научно-образовательный пласт киргизского языка не был сформирован. То есть этнические киргизы, владея родным языком на уровне обиходно-бытового общения, испытывали и испытывают существенные затруднения в общественно-деловой коммуникации как в устной, так и в письменной форме, а сфера профессиональной деятельности требует от носителей высокого уровня владения специальных знаний. Нынешняя система профессионального образования Киргизии ведёт своё начало с советского периода, когда основным языком обучения был русский», — объяснила руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», посвящённой презентации нового исследования конкурентоспособности русского языка в мире и его устойчивости в странах постсоветского пространства.

Однако, как она предупреждает, такие устойчивые позиции русского языка в высшем образовании не дают никаких оснований для эйфории: русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению, а единственным сдерживающим фактором в этой негативной динамики остаётся функционирование системы высшего образования на русском языке.

«Бишкек — это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по 3 ребёнка», — отметила Камышева.