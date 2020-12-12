Журналисты ссылаются на то, что в соцсетях Орбакайте все реже выкладывает свежие фото и видео, а на тех, что все-таки появляются, звезда активно скрывает синяки под глазами.
Не так давно стало известно и о том, что между женщинами действительно появился повод для конфликта, когда Орбакайте отказалась участвовать в строительстве Театра песни имени Пугачевой.
По задумке последней в Санкт-Петербурге должно было появится 70-метровое здание в виде бриллианта стоимостью 400 миллионов рублей. Однако жители города выступили категорически против. В связи с чем было решено пересмотреть проект, а в строительстве изъявил желание участвовать миллиардер Евгений Финкельштейн.
Позже Орбакайте уступила ему свою часть акций проекта, мотивировав это тем, что живет в США и не имеет возможности много времени проводить в Петербурге.