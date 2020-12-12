Дочь певицы Аллы Пугачевой исполнительница Кристина Орбакайте все реже появляется на сцене и светских мероприятиях, объясняя это тем, что хочет как можно больше времени проводить с семьей. Однако в СМИ появилась информация о том, что у звездной дочери проблемы с алкоголем из-за ссоры с матерью. Такую информацию опубликовал сайт Hyser 11 декабря

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Не так давно стало известно и о том, что между женщинами действительно появился повод для конфликта, когда Орбакайте отказалась участвовать в строительстве Театра песни имени Пугачевой.

По задумке последней в Санкт-Петербурге должно было появится 70-метровое здание в виде бриллианта стоимостью 400 миллионов рублей. Однако жители города выступили категорически против. В связи с чем было решено пересмотреть проект, а в строительстве изъявил желание участвовать миллиардер Евгений Финкельштейн.

Позже Орбакайте уступила ему свою часть акций проекта, мотивировав это тем, что живет в США и не имеет возможности много времени проводить в Петербурге.