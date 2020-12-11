«Уверен, что открытие народных посольств — это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами. Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели — свободной и демократичной Беларуси», — сказал Латушко.
Как сообщается на сайте, посвященном работе «народных посольств», посольства и консульства оппозиция республики создала в Бразилии, Словении, Великобритании, Финляндии, Германии, Франции, Ирландии, Украине, Литве, Швеции, Испании и Южной Корее.
Среди функций этих посольств — налаживание и поддержание контактов с госорганами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; защита прав и интересов белорусов, которые были вынуждены покинуть страну.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.