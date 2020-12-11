По ее словам, то, что президент Турции будет присутствовать на параде, никоим образом не является подтверждением военного участия.

«Не было победоносной армии Арцаха, были сложные 1990-е годы, когда Азербайджан переживал внутриполитический кризис, и тогда при поддержке Горбачева Армения смогла одержать победу в первой карабахской войне», — сказала Мамедзаде.

Политолог подчеркнула, что сейчас вопрос нагорнокарабахского конфликта закрыт и необходимо сосредоточить усилия на экономическом возрождении и открытии коммуникаций.

Армения обвинила Азербайджан в военных преступлениях
Армения обвинила Азербайджан в военных преступлениях
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

При этом пока вызывают беспокойство реваншистские настроения, подогреваемые со стороны армянской диаспоры из западных кругов, добавила она.

Полностью прочитать интервью можно здесь.