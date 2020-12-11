Армянской стороне сложно признавать внутриполитическое поражение и она говорит об участии в военных действиях в Карабахе боевиков из других стран, но доказательств этого не было. Об этом заявила в интервью изданию Украина.ру заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде

По ее словам, то, что президент Турции будет присутствовать на параде, никоим образом не является подтверждением военного участия.

«Не было победоносной армии Арцаха, были сложные 1990-е годы, когда Азербайджан переживал внутриполитический кризис, и тогда при поддержке Горбачева Армения смогла одержать победу в первой карабахской войне», — сказала Мамедзаде.

Политолог подчеркнула, что сейчас вопрос нагорнокарабахского конфликта закрыт и необходимо сосредоточить усилия на экономическом возрождении и открытии коммуникаций. Армения обвинила Азербайджан в военных преступлениях © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

При этом пока вызывают беспокойство реваншистские настроения, подогреваемые со стороны армянской диаспоры из западных кругов, добавила она.

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