По ее словам, то, что президент Турции будет присутствовать на параде, никоим образом не является подтверждением военного участия.
«Не было победоносной армии Арцаха, были сложные 1990-е годы, когда Азербайджан переживал внутриполитический кризис, и тогда при поддержке Горбачева Армения смогла одержать победу в первой карабахской войне», — сказала Мамедзаде.
Политолог подчеркнула, что сейчас вопрос нагорнокарабахского конфликта закрыт и необходимо сосредоточить усилия на экономическом возрождении и открытии коммуникаций.
При этом пока вызывают беспокойство реваншистские настроения, подогреваемые со стороны армянской диаспоры из западных кругов, добавила она.
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