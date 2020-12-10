На Южном Кавказе формируется выгодная экономическая и геополитическая ситуация для стран этого региона, в том числе и для России, считает политолог из Баку Гюльнара Мамедзаде

Об этом Гюльнара Мамедзаде, заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан) рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В четверг, 10 декабря, на центральной площади Баку Азадлыг пройдет военный парад, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Помимо новейших образцов военной техники, азербайджанские военные продемонстрируют и трофеи, захваченные в ходе боевых действий у армянской стороны.

Почетным гостем президента Азербайджана Ильхама Алиева во время парада будет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Баку, чтобы поздравить Вооруженные силы Азербайджана.

- Гюльнара, что означает присутствие лидера страны — члена НАТО на военном параде в Баку?

— История турецко-азербайджанских отношений предполагает, что по всем значимым датам руководители обеих стран посещают Анкару или Баку. Это традиция поддерживать друг друга в знаменательные даты.

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Присутствие президента Эрдогана на параде в Баку является выражением политической и моральной поддержки Азербайджана со стороны Турции.

- Но Турция поддерживает позицию Украины, которая заявляет свои права на Крым, ставший российским регионом в 2014 году. Какую реакцию, как вы предполагаете, визит Эрдогана вызовет в России?

— Урегулирование нагорнокарабахского конфликта с участием России, которая вместе с Турцией создала совместный мониторинговый центр, со временем будет оказывать положительное влияние и на нормализацию отношений России с ее другими партнерами.

Для России очень важно урегулирование отношений и с Киевом, и с Тбилиси. Ситуация, которая сложилась на Кавказе, может оказывать положительное влияние и на урегулирование других постсоветских конфликтов. Более того, и Турция, и Азербайджан могут сыграть в этом определенную роль.

Азербайджан председательствует в ГУАМ, куда входит и Украина, и в Движении неприсоединения. Россия выражает интерес к этой платформе через призму взаимодействия с Азербайджаном. Что касается ГУАМ, то там рассматривается вопрос создания свободной экономической зоны. Как нам представляется, через экономическое сотрудничество будет идти процесс, в который будут вовлекаться и Украина, и Турция, и другие региональные страны, Россия, прежде всего, будет оказывать влияние на нормализацию политического диалога.

Это, конечно, не столь краткосрочная перспектива. Это процесс займет в среднем до пяти лет.

— Еще в ходе военной кампании Турцию обвиняли в том, что она оказывает прямую военную помощь Азербайджану. Воспримет ли армянская сторона визит Эрдогана в Баку на парад как подтверждение своих подозрений?

— Армяне всегда ищут подозрения там, где их нет, и при этом не предъявляют никаких доказательств. То, что президент Турции будет присутствовать на параде, никоим образом не является подтверждением военного участия. Президент Азербайджана неоднократно просил предъявить доказательства относительно обвинений в участии боевиков из других стран, таких доказательств не было.

Александр Искандарян: Отношения с Азербайджаном – не то, что знает каждый армянин © Sputnik /Asatur Yesayants Горбачева Армения смогла одержать победу в первой карабахской войне.

Сейчас армянам, в том числе на внутриполитическом уровне, сложно признаваться в своем поражении, поэтому они ищут всевозможных боевиков. Если бы это реально имело место, то вряд ли бы Россия и Турция смогли бы договориться по очень многим серьезным вопросам.

Лидеры этих стран прекрасно владеют ситуацией, и если бы такие факты имели место, то на них бы обратили внимание и многие договоренности не состоялись бы.

Вопрос нагорнокарабахского конфликта закрыт, сейчас необходимо сосредоточить усилия на экономическом возрождении, открытии коммуникаций. Азербайджанская сторона приглашает Армению к диалогу и сотрудничеству.

Мы надеемся, что после демаркации границ будут установлены дипломатические отношения между Баку и Ереваном и это полностью снимет конфликт. Но пока реваншистские настроения, подогреваемые со стороны армянской диаспоры из западных кругов, вызывают беспокойство.

- ГосСМИ Азербайджана трактуют эту победу как эпохальное событие в многовековой истории страны. Война за Карабах уже получила название Отечественной. Но не происходит ли здесь подмена понятий, ведь в нашей общей истории Отечественная война — это война с нацизмом, в которой и армяне, и азербайджанцы, и другие народы СССР сражались против общего врага?

— Здесь нет подмены понятий, ведь в истории войны случаются неоднократно. В истории Азербайджана случилась такая война. Фашистская Германия находилась на территории СССР несколько лет, и это получило определение Отечественная война.

Азербайджанские территории находились под оккупацией в течение 30 лет. Для Азербайджана это была большая трагедия. Армения не переживала такую трагедию, иностранные войска не находились на ее территории, она получила чужие земли и продолжала их эксплуатировать.

Представляете, что значит для Азербайджана возврат Шуши, Агдама, колыбели азербайджанской культуры, почти миллион азербайджанских беженцев утратили свои дома во время первой войны…

Армяне, когда уходили, сжигали эти дома, а азербайджанцы возрождают регион и допускают сосуществование с армянским этносом. Поэтому по праву это наша Отечественная война и День Победы.

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

Но мы настроены на мирное будущее с армянским народом. И очень рады, что в регионе формируется ситуация, когда Россия, Турция и Иран вместе с Азербайджаном строят эту региональную интеграцию. Азербайджан играет роль медиатора, и в регионе формируется очень выгодная экономическая и геополитическая ситуация для стран этого региона.

Для того чтобы это стало возможным, нам надо было освободить эту территорию, которая будет использоваться для транспортных логистических развязок, которыми может пользоваться в том числе Армения, Россия здесь получает определенные интересы, Иран.

Для этого нужно было прекратить попытки строить самоопределение за счет территории другого государства, мы надеемся, что армянский народ этот урок усвоит.

- Военный парад, конечно, войдет в историю и останется в памяти людей. Но не повредит ли это примирению армян и азербайджанцев?

— Азербайджан заплатил высокую цену за эту победу. Погибло огромное количество азербайджанских военнослужащих. Это наша внутренняя победа, которая не ставит целью оскорбить чьи-то чувства. Армянская сторона распространяла всякие глупости, что на параде проведут пленных армянских военных. Никто не собирается это делать. Мы не имеем намерений кого-то унизить.

- Если вернуться к турецко-азербайджанским отношениям, Азербайджан — это страна, богатая нефтью и газом. Не этим ли объясняется столь горячее участие Анкары в этом конфликте, ведь турецкое руководство пытается возродить былое величие Османской империи?

— Некоторые ангажированные политологи пытаются это разжигать. Сейчас мы видим прообраз серьезного геополитического альянса России, Турции и Ирана в этом регионе.

Военкор Кристина Мельникова: Для жителей Карабаха война не окончена © Facebook, Кристина Мельникова

Я бы сказала, что формат взаимоотношений между Турцией и Азербайджаном не сильно превалирует над форматом взаимоотношений между Баку и Москвой. Когда завершилась оккупация азербайджанских территорий, по улицам Баку проехала автоколонна, на которых были флаги трех стран: России, Турции и Азербайджана. Это серьезный месседж о том, насколько страны смогли договориться между собой при медиаторской роли Азербайджана.

- Вспоминаются слова, сказанные Гейдаром Алиевым, которые потом повторил его преемник и сын Ильхам Алиев: «Две страны — один народ…»

— Это гуманитарный лозунг. Он рассчитан на внутреннюю аудиторию Азербайджана и Турции, учитывая ментальные, исторические и культурные связи между народами двух стран. Но если говорить о реальной политике, разве мы не видим, что это — дружественные страны, которые оказывают друг другу политическую и моральную поддержку, тесно взаимодействуют на уровне экономических форматов. Ни в чем другом это проявляться не может. Это никак не влияет на взаимоотношения Азербайджана и России.