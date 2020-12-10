Ввод украинскими властями строго карантина с 8 января запоздал, его нужно было вводить еще два месяца назад, сказал политолог Руслан Бизяев в интервью Украина.ру

«Судя по динамике заболеваемости, надо было вводить локдаун еще в октябре. Это уронило бы экономику, поэтому тянули до последнего момента. Вот как раз вчера мы получили 600 миллионов транша от Евросоюза, и фактически в этот же день была утверждена конкретная дата локдауна», — отметил эксперт.

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что после праздников, когда отработает вся сфера услуг, будет введен не полный локдаун, как был весной, а адаптивный, когда будет работать общественный транспорт, детские садики и все прочее.

Интервью Бизяева вы можете прочитать на нашем сайте.

На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.