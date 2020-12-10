«Судя по динамике заболеваемости, надо было вводить локдаун еще в октябре. Это уронило бы экономику, поэтому тянули до последнего момента. Вот как раз вчера мы получили 600 миллионов транша от Евросоюза, и фактически в этот же день была утверждена конкретная дата локдауна», — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что является ли это совпадение случайным, ему неизвестно, однако «совпадение интересное».
Он также отметил, что после праздников, когда отработает вся сфера услуг, будет введен не полный локдаун, как был весной, а адаптивный, когда будет работать общественный транспорт, детские садики и все прочее.
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На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.