Украинский певец и продюсер Дима Климашенко негативно высказался о выступлениях певицы Ани Лорак в России в 2014 году и ее последующем переезде в Москву. Артист сделал такое заявление в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» 9 декабря

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«Артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, что они делают. Потому что они являются кумирами миллионов. Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди. Она могла выступать, можно сказать, для людей, но ни в коем случае не на профессиональных мероприятиях», — заявил Климашенко.

По его словам, он даже пытался убедить подругу в том, что она должна поступать по-другому, но она не послушала и отвечала, что поет для народа.

Дима Климашенко как продюсер сотрудничал не только с Лорак, но и с такими украинскими артистками, как Тина Кароль и Анна Седокова. К слову, в Россию несколько лет назад перебрались сразу две подопечные Климашенко: Лорак и Седокова.