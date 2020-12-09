«Проведена церемония передачи мобильной лаборатории Кыргызской Республике», — заявил представитель пресс-службы ведомства.
Вручение произошло на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям, которая проводится в Санкт-Петербурге. В ней принимает участие замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Киргизии Нурболот Усенбаев.
Общее число зараженных в Киргизии превысило 76 тысяч. Более 1,3 тысячи человек умерли от болезни.