Киргизия безвозмездно получила от РФ мобильную лабораторию. Об этом 9 декабря сообщило Министерство здравоохранения республики, передает РИА Новости

В «Борисполе» установили лабораторию для тестирования на COVID-19, но не для всех © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Вручение произошло на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям, которая проводится в Санкт-Петербурге. В ней принимает участие замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Киргизии Нурболот Усенбаев.

Общее число зараженных в Киргизии превысило 76 тысяч. Более 1,3 тысячи человек умерли от болезни.