Во время визита Кулеба проведет встречи с избранным президентом Майей Санду, а также главой МИД Аурелиу Чоко.

Эксперт: Санду выразила официальную позицию Молдавии по российским военным
Эксперт: Санду выразила официальную позицию Молдавии по российским военным
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«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, а также усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

Ранее Кулеба заявил, что во время визита будет обсуждать вопрос российских миротворцев в Молдавии, так как это вопрос безопасности Украины. Также сообщалось, что МИД Украины готовит визит Санду.     