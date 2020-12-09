Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9-10 декабря будет находиться с официальным визитом в Молдавии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ведомства

Во время визита Кулеба проведет встречи с избранным президентом Майей Санду, а также главой МИД Аурелиу Чоко. Эксперт: Санду выразила официальную позицию Молдавии по российским военным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, а также усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

Ранее Кулеба заявил, что во время визита будет обсуждать вопрос российских миротворцев в Молдавии, так как это вопрос безопасности Украины. Также сообщалось, что МИД Украины готовит визит Санду.