Ранее, 3 декабря, штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране.

Тихановская хочет управлять Белоруссией 45 дней
Тихановская хочет управлять Белоруссией 45 дней
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
По мнению эксперта, сценарий добровольного транзита власти в Белоруссии Тихановской и Координационному совету оппозиции нереалистичен, очевидно, что Лукашенко не готов на это пойти.

«Наиболее реалистичным из обозначенных [советником Тихановской Александром] Добровольским сценариев я считаю затягивание времени и проведение чисто косметической конституционной реформы», — сказал эксперт.

При этом неясно, как долго такой сценарий продлится, — дела в белорусской экономике не блестящи, ресурсная подпитка из РФ сокращается, а давление на режим Лукашенко нарастает, перечислил Шимов.

Полностью прочитать интервью можно здесь.