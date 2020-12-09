Ранее, 3 декабря, штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране.
По мнению эксперта, сценарий добровольного транзита власти в Белоруссии Тихановской и Координационному совету оппозиции нереалистичен, очевидно, что Лукашенко не готов на это пойти.
«Наиболее реалистичным из обозначенных [советником Тихановской Александром] Добровольским сценариев я считаю затягивание времени и проведение чисто косметической конституционной реформы», — сказал эксперт.
При этом неясно, как долго такой сценарий продлится, — дела в белорусской экономике не блестящи, ресурсная подпитка из РФ сокращается, а давление на режим Лукашенко нарастает, перечислил Шимов.
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