Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко говорит о том, что отдавать власть он не намерен. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

Ранее, 3 декабря, штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране.

Тихановская хочет управлять Белоруссией 45 дней © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Наиболее реалистичным из обозначенных [советником Тихановской Александром] Добровольским сценариев я считаю затягивание времени и проведение чисто косметической конституционной реформы», — сказал эксперт.

При этом неясно, как долго такой сценарий продлится, — дела в белорусской экономике не блестящи, ресурсная подпитка из РФ сокращается, а давление на режим Лукашенко нарастает, перечислил Шимов.

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