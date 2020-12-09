Палата представителей конгресса США 8 декабря одобрила военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты голосования

Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Законопроект поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.

Трамп грозил наложить вето на законопроект, в котором его не устраивают некоторые конкретные положения, однако конгресс до настоящего времени игнорировал угрозы президента.