740-миллиардный законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток » и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
Законопроект поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.
Трамп грозил наложить вето на законопроект, в котором его не устраивают некоторые конкретные положения, однако конгресс до настоящего времени игнорировал угрозы президента.