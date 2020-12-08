ЦПК опубликовал на своем сайте копию решения из Единого реестра досудебных расследований. В документе отмечается, что уголовное дело против депутата было зарегистрировано в реестре 24 ноября этого года.

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© Facebook, Александр Дубинский
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

20 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США.

Данные записи свидетельствовали о международной коррупции и государственной измене Порошенко.

Деркач вместе с Дубинским заявил о необходимости расследования коррупции Байдена, который был кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в ноябре.

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Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Позднее стало известно, что ФБР США получила в свое распоряжение жесткий диск из ноутбука Хантера Байдена. Данные на устройстве подтверждают информацию Дубинского и Деркача.

Однако большого скандала из этого не вышло, так как подконтрольные демократам крупные СМИ эту информацию проигнорировали, а соцсети Facebook и Twitter помечали такие сообщения как «сомнительные».

По предварительным данным, Байден выигрывает выборы. Официальное оглашение их результатов намечено на 14 декабря. 