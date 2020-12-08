Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского, сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) 8 декабря

ЦПК опубликовал на своем сайте копию решения из Единого реестра досудебных расследований. В документе отмечается, что уголовное дело против депутата было зарегистрировано в реестре 24 ноября этого года.

Дубинский решил ударить по Соросу. Общественные организации Украины заставят быть прозрачными © Facebook, Александр Дубинский

20 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США.

Данные записи свидетельствовали о международной коррупции и государственной измене Порошенко.

Деркач вместе с Дубинским заявил о необходимости расследования коррупции Байдена, который был кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в ноябре.

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако большого скандала из этого не вышло, так как подконтрольные демократам крупные СМИ эту информацию проигнорировали, а соцсети Facebook и Twitter помечали такие сообщения как «сомнительные».

По предварительным данным, Байден выигрывает выборы. Официальное оглашение их результатов намечено на 14 декабря.