ЦПК опубликовал на своем сайте копию решения из Единого реестра досудебных расследований. В документе отмечается, что уголовное дело против депутата было зарегистрировано в реестре 24 ноября этого года.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
20 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США.
Данные записи свидетельствовали о международной коррупции и государственной измене Порошенко.
Деркач вместе с Дубинским заявил о необходимости расследования коррупции Байдена, который был кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в ноябре.
Позднее стало известно, что ФБР США получила в свое распоряжение жесткий диск из ноутбука Хантера Байдена. Данные на устройстве подтверждают информацию Дубинского и Деркача.
Однако большого скандала из этого не вышло, так как подконтрольные демократам крупные СМИ эту информацию проигнорировали, а соцсети Facebook и Twitter помечали такие сообщения как «сомнительные».
По предварительным данным, Байден выигрывает выборы. Официальное оглашение их результатов намечено на 14 декабря.