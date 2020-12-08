Своими заявлениями Майа Санду дает понять, что у нее нет никаких договоренностей с Россией про Приднестровью, как об этом говорят слухи, считает молдавский политолог Игорь Волницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Существуют разного рода спекуляции в политических кругах Молдовы. Я, наверное, первым осмелюсь их публично озвучить. После того как Майю Санду практически в считанные часы после того, как она выиграла президентские выборы поздравил президент Путин, а затем ее поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пошли слухи о том, что есть определенные договоренности, что приднестровская проблема будет решена определенным образом, выгодным в том числе и России», — рассказал эксперт.

Игорь Волницкий: Санду хочет показать, что у неё нет договоренностей с Россией по Приднестровью © Sputnik / Osmatesco

«Но, конечно, это порождает и определенную реакцию со стороны России, и весьма вероятно, что эта война заявлений может перерасти в определенное напряжение между новым президентом Молдовы и Кремлем. Это, конечно, недопустимо, потому что Молдова нуждается в хороших отношениях как на Западе, так и на Востоке», — заключил эксперт.

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