Политика Майи Санду по отношению к России будет сдержанной и осторожной, прогнозирует молдавский политолог Игорь Волницкий

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые протестные акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В протестах принимала активное участие новоизбранный президент Молдавии Майя Санду.

- Игорь, на ваш взгляд, чем закончится противостояние Майи Санду с парламентом, где большинство у проигравшего на выборах действующего главы государства Игоря Додона?

— Исход неминуем — это досрочные парламентские выборы, и практически все парламентские партии и фракции согласились уже, что другого сценария быть не может. Вопрос в том, когда именно начнется сама процедура роспуска парламента, каким путем, кто станет той силой, которая начнет эту процедуру и, самое важное, что случится до того времени, когда парламент будет распущен.

Как акция протеста нового президента Молдавии стала последним пристанищем сторонников объединения с Румынией © Фото Мирослава Войтенко Санду, подозревают, что нынешняя власть может принять ряд законов, неугодных оппозиции и новоизбранному президенту Молдовы. Со своей стороны власть, конечно, отвергает все эти обвинения, но все равно в воздухе витает это недоверие. Именно недоверие между сторонами рождает такие явления, как протест, который был в Кишиневе в воскресенье.

Но исход, повторюсь, неминуем — досрочные парламентские выборы, и скорее всего они состоятся весной будущего года.

- Ранее Санду заявляла, что будет настаивать на выводе из Приднестровья российских миротворцев и военных, охраняющих склады с оружием времен СССР. Как, по-вашему, зачем ей это? Как это может повлиять на ситуацию?

— Существуют разного рода спекуляции в политических кругах Молдовы. Я, наверное, первым осмелюсь их публично озвучить. После того как Майю Санду практически в считанные часы после того, как она выиграла президентские выборы поздравил президент Путин, а затем ее поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пошли слухи о том, что есть определенные договоренности, что приднестровская проблема будет решена определенным образом, выгодным в том числе и России.

Видимо, Майя Санду знает про эти слухи, и она своими заявлениями дает понять, нет у нее никаких договоренностей с Россией, несмотря на то, что очень поспешно и Владимир Путин, и патриарх ее поздравили.

Но, конечно, это порождает и определенную реакцию со стороны России, и весьма вероятно, что эта война заявлений может перерасти в определенное напряжение между новым президентом Молдовы и Кремлем. Это, конечно, недопустимо, потому что Молдова нуждается в хороших отношениях как на Западе, так и на Востоке.

- Может ли это обострить ситуацию в отношениях с Приднестровьем?

— Нет, я считаю, что до этого не дойдет. Я надеюсь, что в Молдове все-таки есть здравые политики во власти и в оппозиции, и избранный президент не допустит такого развития сценария.

От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Конечно, я думаю, что политики в Кишиневе, во власти и оппозиции, понимают это.

- Санду считается прозападным политиком. Какой, по вашим прогнозам, будет ее политика по отношению к России?

— Я думаю, что ее политика по отношению к России будет более-менее сдержанной, осторожной, если можно так сказать. Но в том, что она будет вести яркую проевропейскую политику, никто не сомневается. Думаю, что и фидбек (обратная связь — Ред.) будет надлежащий со стороны Запада, будем наблюдать, наверное, больше помощи, больше поддержки с его стороны, как это было, например, в 2009-2010 годах, когда после восьми лет правления коммунистов к власти тоже пришли проевропейские силы.

Но, я думаю, Майя Санду не станет нагнетать (негатив) в отношениях с Россией. Они просто будут, скажем так, очень осторожными. Будет выжидающая позиция: и со стороны Санду по отношению к России, и со стороны России по отношению к Санду.