Сотрудники Московского объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) усмотрели в прошедшей несколько дней назад вечеринке в ресторане певца Моргенштерна нарушения мер профилактики коронавируса. За что заведению грозит штраф или закрытие, сообщает StarHit 8 декабря

На днях в заведении Моргенштерна с размахом отметил свое 19-летие тиктокер Даня Милохин. Гостей было много, но все без масок и перчаток, социальная дистанция тоже не соблюдалась. Все это участники вечеринки выложили в соцсети, где происходящее и увидели правоохранители.

Даня Милохин спел дуэтом с Басковым - видео © Милохин/Инстаграм

«В ходе мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана "KAIF provenance" на Большой Дмитровке, совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тиктокера и певца Дани Милохина», — рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

По его словам, информация о нарушении направлена в Роспотребнадзор, где и будет рассматриваться вопрос о наказании. Аналогичное предписание оформлено и по факту празднования дня рождения ведущей Виктории Бони, которая также собрала гостей в ресторане, забыв о карантине.