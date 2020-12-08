Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США на Украине Кристине Квин с просьбой приоритетного получения вакцины от COVID-19. Об этом 8 декабря он сообщил на брифинге, который транслировали в Facebook

«Вчера я провел разговор с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, обратился к ней с просьбой, чтобы рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами», — сказал министр.

Власть собирается прививать украинцев самой дорогой и очень спорной вакциной © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Степанов отметил, что все три компании, которые провели все стадии клинических испытаний вакцины, являются американскими. Он также добавил, что Украина ведет переговоры и с остальными компаниями, которые находятся на завершающей стадии испытаний.

Также министр отметил, что на предыдущей неделе он подписал технические документы на получение вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина, по его словам, должна ее получить в первом полугодии 2021 года. Рассчитано на конец первого — начало второго квартала. Ожидается поставка 8 млн доз.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали рекордно низкое число больных. Таких чисел не было с августа.

Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин, который, по его словам, позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. О локдауне министр ничего не сказал.