«Вчера я провел разговор с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, обратился к ней с просьбой, чтобы рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами», — сказал министр.
Квин заверила, что проведет соответствующие консультации с правительством США, чтобы Украина как можно скорее получила вакцину.
Степанов отметил, что все три компании, которые провели все стадии клинических испытаний вакцины, являются американскими. Он также добавил, что Украина ведет переговоры и с остальными компаниями, которые находятся на завершающей стадии испытаний.
Также министр отметил, что на предыдущей неделе он подписал технические документы на получение вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина, по его словам, должна ее получить в первом полугодии 2021 года. Рассчитано на конец первого — начало второго квартала. Ожидается поставка 8 млн доз.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали рекордно низкое число больных. Таких чисел не было с августа.
Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин, который, по его словам, позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. О локдауне министр ничего не сказал.