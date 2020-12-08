«В тот момент всем казалось, что надо разбежаться по своим национальным квартирам и это принесет каждой республике большую выгоду. В первую очередь все думали про деньги и экономику, в меньшей степени к этому толкало национальное самосознание. Но, как мы видим, в большинстве этих республик плодами референдумов воспользовалась элита, а население живет гораздо хуже, чем граждане России», — сказал Баширов.
По его словам, Россия взяла на себя все, что касалось долгов СССР, ни одна республика не ушла с долгами.
«С другой стороны, все, что делается в России, дает гораздо больший уровень доходов и социальных гарантий гражданам РФ, чем тем же гражданам Украины. Хотя стартовые условия той же Украины по многим параметрам, в том числе и по отсутствию внешнего долга, были гораздо лучшими», — пояснил политолог.
1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума 1991 года, более 90% участников которого поддержали независимость страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.