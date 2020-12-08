Политолог Марат Баширов на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в 1991 году идея о независимости казалась украинцам привлекательной

По его словам, Россия взяла на себя все, что касалось долгов СССР, ни одна республика не ушла с долгами.

«С другой стороны, все, что делается в России, дает гораздо больший уровень доходов и социальных гарантий гражданам РФ, чем тем же гражданам Украины. Хотя стартовые условия той же Украины по многим параметрам, в том числе и по отсутствию внешнего долга, были гораздо лучшими», — пояснил политолог.

1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума 1991 года, более 90% участников которого поддержали независимость страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.