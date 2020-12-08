Личность любого российского президента всегда выдающаяся для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин также сыграл значительную роль для той территории, которая была провозглашена Украиной в 1991 году.

«Согласитесь, никогда, никогда в истории Украины в Крыму так не строили дороги и аэропорты, как при Путине. Так что в этом смысле да, Путин сыграл значительную роль в развитии тех территорий, которые в 1991 году не по своей воле оказались в составе Украины. И я надеюсь, еще сыграет свою положительную роль в истории не одного региона, который, возможно, сейчас входит в состав Украины», — сказал Владимир Корнилов.

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Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.