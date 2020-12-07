Политолог Владимир Корнилов рассказал, кто был лучшим президентом Украины, а также почему личности Путина и Ельцина можно считать выдающимися в современной истории страны

Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На Украине в последние годы в попытках переписать историю ищут новых всеукраинских героев. Украина.ру поинтересовалась у политологов, кого они считают выдающимися украинцами, повлиявшими на новейшую историю страны.

- Владимир, кто, по-вашему, мог бы войти в список выдающихся украинцев, изменивших современную историю страны?

Первый — это [Александр] Захарченко, бывший глава ДНР, — он сильно повлиял на историю Украины, создал независимую Донецкую Народную Республику. И погиб за свои идеалы.

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Сергей Бубка. Никто его не превзошел, величайший спортсмен и навсегда останется величайшим.

Ну и, я думаю, Леонид Кучма, как ни крути — единственный, кто избирался президентом два раза.

- А как же кассетный скандал? Он определенно повлиял и на его репутацию, и на историю страны.

— Кассетный скандал во многом привел к майдану 2004 года и, собственно, для того и был использован. Но видите, при этом Кучма все равно остался непотопляемым. Да, благодаря кассетному скандалу была подмочена его репутация и приведен к власти Виктор Ющенко. Но Кучма во всех опросах по-прежнему считается лучшим президентом Украины, в его время был самый большой экономический рост, как бы там к нему ни относились.

Я не говорю, что он хороший, но лучшего президента на Украине, опять же, по соцопросам, не было, нет и пока что, как мы видим, не предвидится. И уж точно им не будет Зеленский.

- Какие события в истории современной Украины вы могли бы назвать самыми важными?

— Ну, в первую очередь это откол Украины от Советского Союза. Во-вторых, это, конечно, события в Крыму, воссоединение его с Россией. А также провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ну, а затем война.

Владимир Корнилов: Не будет войны на Донбассе — не будет кредитов для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов - Можно ли, по вашему мнению, президента России Владимира Путина считать выдающимся человеком в истории Украины?

— В общем-то личность любого российского президента всегда выдающаяся для Украины. Ведь личность Ельцина тоже выдающаяся, при нем Украина, собственно говоря, и откололась.

А личность Путина выдающаяся в принципе для Украины, которая, во всяком случае, была провозглашена территорией Украины в 1991 году. Путин сыграл значительную роль.

Согласитесь, никогда, никогда в истории Украины в Крыму так не строили дороги и аэропорты, как при Путине. Так что в этом смысле да, Путин сыграл значительную роль в развитии тех территорий, которые в 1991 году не по своей воле оказались в составе Украины. И я надеюсь, еще сыграет свою положительную роль в истории не одного региона, который, возможно, сейчас входит в состав Украины.