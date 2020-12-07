На рассмотрение в парламенте Украины внесен законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом 7 декабря сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram-канале

«В Раду внесли очередное продление на год Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

№ 4467. Авторы — «Слуги народа», — сообщил депутат.

По его словам, голосовать в Раде за основу и в целом будут на следующей неделе.

Закон об особом статусе Донбасса продлят на 2020 год © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, продление закона нужно Киеву для продолжения работы в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, затем до конца 2020 года.