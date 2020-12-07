«В Раду внесли очередное продление на год Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
№ 4467. Авторы — «Слуги народа», — сообщил депутат.
По его словам, голосовать в Раде за основу и в целом будут на следующей неделе.
Поскольку сейчас закон действует до 31 декабря 2020 года, законопроект о продлении особого статуса должны принять до конца года.
Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, продление закона нужно Киеву для продолжения работы в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, затем до конца 2020 года.