«У COVID-19 такое мировое промо, что он обречен стать явлением в мире культуры. И, кстати, первыми в этом направлении прорвались русские. Попали еще до официального появления COVID-19. Метили в небо, а попали в яблочко», — отметил Лесев.
Писатель пояснил, что имеет в виду российский научно-фантастический драматический сериал «Эпидемия», который купила американская стриминговая платформа Netflix. Согласно ее рейтингу он попал в топ-10 сериалов года.
Лесев сказал, что считает сериал осмысленной работой, циничной и зрелищной, и предположил, что нечто похожее появится и в мировом масштабе.
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«Эпидемию» в 2018 году снял режиссер Павел Костомаров по мотивам дебютного романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011). По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, эпидемия распространяется. В городах вводят карантин.
Весной 2019 года сериал представили в Каннах, а 14 ноября состоялась его премьера на российской онлайн-платформе. При этом, по данным китайских СМИ, первый пациент с коронавирусом был выявлен 17 ноября 2019 года.