Пандемия коронавируса изменила жизнь планеты и повлияла на мировую культуру. При этом представители творческих профессий в России предсказали страшную эпидемию заранее. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский писатель Игорь Лесев

«У COVID-19 такое мировое промо, что он обречен стать явлением в мире культуры. И, кстати, первыми в этом направлении прорвались русские. Попали еще до официального появления COVID-19. Метили в небо, а попали в яблочко», — отметил Лесев.

Писатель пояснил, что имеет в виду российский научно-фантастический драматический сериал «Эпидемия», который купила американская стриминговая платформа Netflix. Согласно ее рейтингу он попал в топ-10 сериалов года.

Коронавирус, испанка и гонконгский грипп: астрология об эпидемиях © СС0, Pixabay

Полностью прочитать интервью можно здесь.

«Эпидемию» в 2018 году снял режиссер Павел Костомаров по мотивам дебютного романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011). По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, эпидемия распространяется. В городах вводят карантин.

Весной 2019 года сериал представили в Каннах, а 14 ноября состоялась его премьера на российской онлайн-платформе. При этом, по данным китайских СМИ, первый пациент с коронавирусом был выявлен 17 ноября 2019 года.