Победа Байдена — это как победа любимой команды в Лиге чемпионов. Рады многие, но профиты извлекут далеко не все, считает киевский писатель Игорь Лесев

Об этом он рассказал изданию Украина.ру.

- Игорь, как, по-вашему, справилась или нет Украина с пандемией COVID-19? Что вам понравилось, а что нет в действиях властей — как центральных, так и местных?

— У властей нет никакого плана А, Б или какого-то другого по борьбе с «короной». Я вот буквально вчера был на прямом эфире, куда пришел министр здравоохранения Степанов. Среди прочего обсуждался дикий случай с ситуацией в 5-й городской больнице Одессы. Там один из посетителей сделал фотографии, как тела умерших лежат прямо в одной палате с еще живыми.

Другие трупы лежат прямо в коридорах. И опять же, их никто не забирает. А министр рассказывает, что это «технические недоработки». Я спросил Степанова, как такое возможно? В блокадном Ленинграде каждый день умирали по несколько тысяч людей и их тела каждый день убирали. А Одесса ведь не в блокаде, и ее никто не бомбит.

Вот это характерная картина того, как у нас в стране решают вопрос с коронавирусом. Никак. Только бутафория и имитация. Единственный метод борьбы с «короной» — надеяться на свой иммунитет. От государства помощи — ноль. У меня куча знакомых переболели COVID-19, и каждый из них свое лечение оплатил за свой счет.

При этом нужно понимать, что врачи работают на износ. Есть простые люди, которые не безразличны и оказывают какую-то помощь. Но системной работы государства нет. Медицинская сфера была разрушена еще при Супрун, а теперь она атомизирована и как единый организм не работает. Есть какие-то врачи-подвижники, есть образцовые больницы, но в масштабах всей страны это мизер. Украина абсолютно не готова к пандемии.

- Как, по-вашему, пандемия отразится в литературе и кинематографе? Вы сами автор хорроров и специалист по фильмам ужасов. Эта тема станет популярной в ближайшее десятилетие?

— Несомненно. COVID-19 изменил образ сосуществования всей планеты. Маски, дистанция, онлайн-общение — это уже стало обыденным. Напротив, в маркете мы дико смотрим на посетителя, который ходит без маски. Мы шарахаемся от каждого чиха. Стали здороваться «кулачком» вместо традиционного рукопожатия. COVID-19 — это как появление мобильного телефона. Нельзя уже современную историю написать без этого девайса.

Вопрос только в продолжительности этого явления. Если это будет «вспышка» на пару лет, то ковид не станет большой революцией. У нас есть пример с той же испанкой — возможно самой страшной пандемией в истории человечества, но ей «не повезло» со временем появления: всю ее «славу» затмила Первая мировая война. У ковида в этом плане есть существенный плюс: мы живем в век интернета. Сегодня не существует проблемы доставки информации. Есть проблема только ее выбора и возможности ее поглощения. Но у COVID-19 такое мировое промо, что он обречен стать явлением в мире культуры.

И, кстати, первыми в этом направлении прорвались русские. Попали еще до официального появления COVID-19. Метили в небо, а попали в яблочко. Я говорю о сериале «Эпидемия», который купил даже Netflix и он у них попал в топ-10 сериалов года. Отличная работа. Циничная. Зрелищная. Осмысленная. Вот такой продукт непременно появится и в мировом масштабе.

- Если Байден станет все-таки президентом, то как, по-вашему, это отразится на внутренней и внешней политике Украины по отношению к России, Белоруссии и Донбассу?

— «Если» уже не катит. Байден таки станет президентом Штатов. А как отразится — это не только вопрос хотелок его команды, но и возможностей. Возьмем ту же Украину. Когда Байден был вице-президентом, его влияние здесь было запредельным. Телефонным звонком он снимал генпрокурора, а затем открыто стебался этим перед своими же журналистами.

Казалось бы, вот теперь он уже не вице, а натуральный президент первой страны мира, и уж тогда его влияние на Украину должно возрасти еще сильнее. Но ведь и картина теперь везде другая. Внутри Штатов есть миллионы американцев, которые сомневаются в его честной победе, а это уже кризис легитимности. А в самой Украине собирательные «соросята» — выкормыши Демпартии США — вызывают лютую ненависть своими космическими зарплатами за счет госбюджета нашей страны. Поэтому так, нахрапом, как действовал лично Байден в общении с тем же Порошенко, гнуть свою линию уже не получится. Это чревато электоральными потерями для местной украинской элиты.

Что касается России, то тут нужно понимать базовую позицию: Байден 100% русофоб. Он таким был позавчера и вчера. А сегодня ему уже 78 лет и, наверное, поздно уже меняться. Но для руководства России здесь есть даже свои плюсы.

Во-первых, нет иллюзий, и ваша элита сама будет работать на консолидацию внутренних ресурсов. То же импортозамещение и в целом — построение экономической автаркии.

Во-вторых, в отличие от Трампа, которого нарекли «агентом Кремля», с командой Байдена можно добиться хоть каких-то базовых договоренностей. По тем же ракетам средней и малой дальности, по договору об открытом небе, по ядерной сделке с Ираном. Это не меняет в корне русофобство Трампа, но то, что он будет считать выгодным для своей стороны, с русскими на этих точках соприкосновения можно будет договориться.

С Белоруссией, думаю, продолжится тихая линия по вытеснению Лукашенко, но без резких движений. Для них главное — не допустить бесповоротной интеграции Белоруссии в состав РФ. Если такая угроза станет реальной, то хрен уже с тем Лукой, даже признают его публично президентом. А с Донбассом, уверен, останется нынешняя ситуация, которая полностью устраивает США.

Более того, Байден же ее и создал. Донбасс в подвешенном состоянии. Минские соглашения в ступоре. Украина не может начать никакого диалога с Россией, и более того, тема России в публичной политике официального Киева по-прежнему крайне токсична. Большой войны Байден, думаю, даже при желании не добьется. Иначе ему для начала надо будет досрочно менять Зеленского.

И все же не забываем, что «сонному Джо» уже 78. Это тоже фактор. И надо смотреть не столько на Байдена, сколько не первый ряд персонажей, стоящих за его спиной.

- Кто на Украине рад тому, что выиграл Байден? Кто извлечет из этого выгоду?

— Победа Байдена — это как победа любимой команды в Лиге чемпионов. Рады многие, но профиты извлекут далеко не все. Думаю, осторожно радуется Порошенко. Но опять же, Байден ведь не дурак и понимает, что его переговоры с тем же Порошенко записывал именно Порошенко. А это были те самые компроматные переговоры, которые чуть не стоили Байдену президентского кресла. К тому же не совсем понятно, каких конкретных преференций с этой победы мог бы получить Порошенко. Угрозы его посадки в Украине нет никакой. А претендовать на возвращение к власти через переворот — у Порошенко для этого нет личного внутреннего веса: он слишком токсичен для абсолютного большинства населения.

Несомненно, в эйфории пребывает «соросовский выводок» — Коболев, Смилянский, Найем, Лещенко, Милованов, Залищук, Гончарук, Нефедов… Это такой очень длинный список наших местных компрадоров, которые с помощью фактора победы Байдена намерены вернуться снова во власть. Но с ними есть ряд нюансов.

Во-первых, все они уже были во власти даже не при Порошенко, а при раннем Зеленском и полностью там облажались.

А во-вторых, они очень токсичны в среде массового обывателя из-за своей неадекватной прожорливости за счет государственного бюджета страны. При этом эта токсичность «соросни» удивительным образом объединяет как «ватников», так и украинских националистов.

Думаю, Байдену присягнет на верность нынешнее окружение Зеленского, доказывая, что они могут быть эффективнее Порошенко и «соросят». Вот в этой конфигурации и будет ближайшие 4 года внутривидовая борьба за звание «лучшей девочки» Байдена.

- Фактически партия Зеленского проиграла на местных выборах. Зеленский всё? Его поддержка в глазах населения сдулась? Почему он такой трусливый?

— Тут вариативный вопрос. Касательно «Слуг народа» — это уже точно всё. По инерции они еще зашли в облсоветы, но лишь в 4 областях они сумели взять первое место (естественно, без создания какого-то монобольшинства). И самый характерный показатель — «Слуги» не победили ни в одном областном центре со своим мэром. Вот это фиаско. Такого не было даже у Порошенко. Это значит, что в команде Зеленского нет людей, которые решают.

Касательно Зеленского, тут ситуация несколько иная. Да, он разочаровал. Но пока еще общество не разочаровала сама идея полного обнуления старой элиты. И поэтому, пройди досрочные выборы на следующей неделе, Зеленский бы на них, скорее всего, победил. Но причина в этой виртуальной победе только одна. В стране пока еще нет Зеленского-2, апгрейдного.

А он появится, даже не сомневайтесь. И хотя у самого Зеленского уже толкают идею о переизбрании на второй срок, но этого точно не случится. Он слишком случаен. Слишком непоследователен. И, как вы верно отметили, слишком труслив для своего поста. Поэтому Зеленский уже всё. Но его всё наступит не сейчас, а, как говорит школьник из «Гостьи из будущего», «своим ходом, год за годом, так и доберешься». Так и доберется Зеленский до своего полного фиаско. И с этого пути его уже не сдвинет никто и ничто. Ни Байден, ни изощренные политтехнологии. Зеленский яркий, но случайный человек, который не на своем месте.