Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала заявление, в котором попросила американских партнеров принять закон, наделяющий президента США дополнительными полномочиями по введению санкций в отношении Белоруссии.
«Тихановская находится под внешним управлением, поэтому все идеи, которые она высказывает, — это не ее идеи, а ястребиного окружения в западных государствах. Поэтому цель — максимально навредить, чтобы народ начал бедствовать в Белоруссии, и на этой волне снова попытался свергнуть власть», — сказал Дзермант.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.