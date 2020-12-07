Цель Запада – заставить народ Белоруссии бедствовать, чтобы снова попытаться свергнуть власть, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант Светлана Тихановская опубликовала заявление, в котором попросила американских партнеров принять закон, наделяющий президента США дополнительными полномочиями по введению санкций в отношении Белоруссии.

«Тихановская находится под внешним управлением, поэтому все идеи, которые она высказывает, — это не ее идеи, а ястребиного окружения в западных государствах. Поэтому цель — максимально навредить, чтобы народ начал бедствовать в Белоруссии, и на этой волне снова попытался свергнуть власть», — сказал Дзермант.

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