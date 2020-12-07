Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Белоруссии третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета попадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.
По мнению эксперта, Белоруссия может свернуть важный для Европы бизнес или прекратить охрану границы восточноевропейского союза.
«Понятно, что ЕС заинтересован в том, чтобы Белоруссия надежно охраняла границы восточноевропейского союза, не пускала наркотрафик, поток мигрантов и так далее. Но ведь Белоруссия может перестать заниматься этим со всей ответственностью. Почему мы должны заботиться о границах ЕС, если Европейский союз вводит подобные ограничения в отношении Белоруссии?» — сказал Дзермант.
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