Белорусская сторона наверняка найдет чувствительные моменты для ЕС, чтобы принять контрмеры в случае введения санкций, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Белоруссии третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета попадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

«Понятно, что ЕС заинтересован в том, чтобы Белоруссия надежно охраняла границы восточноевропейского союза, не пускала наркотрафик, поток мигрантов и так далее. Но ведь Белоруссия может перестать заниматься этим со всей ответственностью. Почему мы должны заботиться о границах ЕС, если Европейский союз вводит подобные ограничения в отношении Белоруссии?» — сказал Дзермант.

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