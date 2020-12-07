При распаде единой страны страдают все её части, но чем меньше часть, тем сильнее она страдает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Украинская «хитрость» закончилась тем, что украинцы перехитрили самих себя © РИА Новости, Александр Натрускин Анатолий Вассерман разобрал данные, которые содержала пропагандистская листовка с призывами к развалу СССР.

По его словам, в этой листовке сопоставлялись экономические показатели Союза в целом, Украины и некоторых западноевропейских стран.

«На основе этого сравнения авторы листовки сделали вывод, что как только Украина отделится, она заживет радостно и великолепно. Я же, исходя из данных этой самой листовки, не привлекая к анализу никакие другие числа, а просто напоминая само понятие хозяйственных связей, показал, что высокие результаты, упомянутые в листовке, достигнуты именно благодаря тому, что Украина входит в состав Союза», — рассказал Вассерман.

Хозяйство Украины было востребовано в первую очередь благодаря связям внутри СССР. И стоило Украине отделиться — ее разорение стало неизбежно, добавил собеседник издания.

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