В Ереване сохраняется социальная нестабильность, и говорить о том, что протесты прои длействующе власти идут на спад пока рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский военный корреспондент Кристина Мельникова

Военкор Кристина Мельникова: Для жителей Карабаха война не окончена © Facebook, Кристина Мельникова

«Одна — то, что Россия, которая является союзником Армении в рамках ОДКБ, не поддержала Армению, позволила «сдать» Арцах, позволила Азербайджану вместе с Турцией добиться победы», — сказал собеседница здания.

Те, кто придерживается такой точки зрения, считают, что для России будут негативные последствия такой политики, поскольку Россия уступила влияние на Кавказе Турции.

С другой стороны, есть люди, которые говорят, что в проигрыше виновато исключительно местное руководство, Никол Пашинян, и что армия недостаточно снабжалась, не было современного вооружения, что все эти годы никто не думал о том, что нужно перевооружать армию, что все почивали на лаврах предыдущих побед.

«А Россия спасла Арцах от полного поражения, не позволила войскам Азербайджана, которые уже были на пути в Степанакерт, захватить столицу Арцаха и оставила людям возможность жить на этих территориях», — рассказала Кристина Мельникова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.