Исполнители вспомнили день рождения дочери Киркорова, которой на днях исполнилось 9 лет, в итоге беседа закончилась выводом короля поп-музыки, что и рэперу пора обзавестись потомством. Ведь Манукян уже давно встречается с певицей Ольгой Бузовой, которая неоднократно заявляла, что хочет семью и детей.
«Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!» — заявил Киркоров.
Крестными его детей являются певица Ани Лорак и телеведущий Андрей Малахов.
Бузова и Манукян начали встречаться в 2019 году, спустя несколько месяцев в СМИ появилась информация, что в паре разлад и ребята собираются расставаться, что позже звезды опровергли, и Dava сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
Многие поклонники считают, что их кумирам мешает разница в возрасте (Бузовой 34 года, Манукяну — 27) и слишком большой разрыв в доходах. Певица уже несколько лет входит в топ самых высокооплачиваемых звезд России, чем рэпер похвастаться не может.