Певец Филипп Киркоров пришел на музыкальную премию «Виктория» в компании со своим другом, рэпером Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом Dava. Но вместо творческих планов артисты решили обсудить дела семейные, а именно беременность певицы Ольги Бузовой, сообщили «Дни.ру»

Исполнители вспомнили день рождения дочери Киркорова, которой на днях исполнилось 9 лет, в итоге беседа закончилась выводом короля поп-музыки, что и рэперу пора обзавестись потомством. Ведь Манукян уже давно встречается с певицей Ольгой Бузовой, которая неоднократно заявляла, что хочет семью и детей.

«Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!» — заявил Киркоров.

«Забитая какая-то»: Бузова подарила дочери Киркорова золотой iPhone — видео © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Ани Лорак и телеведущий Андрей Малахов.

Бузова и Манукян начали встречаться в 2019 году, спустя несколько месяцев в СМИ появилась информация, что в паре разлад и ребята собираются расставаться, что позже звезды опровергли, и Dava сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Многие поклонники считают, что их кумирам мешает разница в возрасте (Бузовой 34 года, Манукяну — 27) и слишком большой разрыв в доходах. Певица уже несколько лет входит в топ самых высокооплачиваемых звезд России, чем рэпер похвастаться не может.