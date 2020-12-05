В предвыборном интервью с телепрограммой CBS «60 минут» Байден называл Россию «самой большой угрозой Америке в настоящее время», отметив, что это касается «разрушения нашей безопасности и наших союзнических связей».
Вряд ли Россия получит что-то новое в лице американского президента, которому скоро исполнится 80 лет, подчеркнул эксперт.
«Поскольку эти люди нетворческие, прямолинейные, некоего теплично-матричного типа (мне они напоминают выращенные пластмассовые огурцы и помидоры), нам надо ждать, что мы опять кого-нибудь "Новичком" отравим. Они по этой матрице и методичке будут идти дальше», — считает Мамонтов.
Политолог добавил, что при Байдене возможны новые провокации, при которых Запад окончательно разорвет все контакты с Россией, но Москве к этому нужно относиться спокойно.
Россия должна этому сопротивляться, но не надо думать, что западные страны сдвинут с этого пути реальные аргументы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.