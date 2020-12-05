Когда к власти в Америке окончательно придет Джо Байден, для России это не сулит ничего положительного и отношения между Москвой и Вашингтоном останутся прежними. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: Трамп слишком ослаб, чтобы рассчитывать на политический реванш © Sputnik / Miroslav Rotari

Вряд ли Россия получит что-то новое в лице американского президента, которому скоро исполнится 80 лет, подчеркнул эксперт.

«Поскольку эти люди нетворческие, прямолинейные, некоего теплично-матричного типа (мне они напоминают выращенные пластмассовые огурцы и помидоры), нам надо ждать, что мы опять кого-нибудь "Новичком" отравим. Они по этой матрице и методичке будут идти дальше», — считает Мамонтов.

Политолог добавил, что при Байдене возможны новые провокации, при которых Запад окончательно разорвет все контакты с Россией, но Москве к этому нужно относиться спокойно.

Россия должна этому сопротивляться, но не надо думать, что западные страны сдвинут с этого пути реальные аргументы, заключил собеседник издания.

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