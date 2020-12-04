По данным военной разведки ДНР, Украина начала стремительно наращивать военную мощь вдоль всей линии фронта. Как уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ перебросили в зону боевых действий не менее 245 единиц тяжелого вооружения.
Эксперт отметил, что идея о вовлечении в боевые действия британской армии является утопичной, поскольку Великобритания за Украину воевать точно не будет.
«Пугать — возможно. Помогать — да. Обучать — обучают уже давно, и эта миссия будет расширяться. Но для обучения нужны мотивированные военнослужащие, перевооружения, серьезные денежные затраты, а не разворовывание с рвущимися рюкзаками и бракованными бронежилетами», — указал Астрахань.
Поэтому сама по себе Украина, если она хочет осуществить хорватский или карабахский сценарий в отношении Донбасса, должна быть абсолютно другой страной, с гораздо более меньшим количеством коррупции и внутренних проблем, добавил журналист.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.