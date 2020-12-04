Украинская армия сегодня между двумя идеями о том, что армия должна измениться, и о том, что вместо украинцев будут воевать британские войска, как это подразумевалось во время совместных учений. Об этом рассказал донецкий военный корреспондент Дмитрий Астрахань в интервью изданию Украина.ру

Денис Пушилин: Киеву не стоит вдохновляться примером Карабаха. Новая война будет его последней авантюрой © РИА Новости, Евгений Одиноков

Эксперт отметил, что идея о вовлечении в боевые действия британской армии является утопичной, поскольку Великобритания за Украину воевать точно не будет.

«Пугать — возможно. Помогать — да. Обучать — обучают уже давно, и эта миссия будет расширяться. Но для обучения нужны мотивированные военнослужащие, перевооружения, серьезные денежные затраты, а не разворовывание с рвущимися рюкзаками и бракованными бронежилетами», — указал Астрахань.

Поэтому сама по себе Украина, если она хочет осуществить хорватский или карабахский сценарий в отношении Донбасса, должна быть абсолютно другой страной, с гораздо более меньшим количеством коррупции и внутренних проблем, добавил журналист.

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