«Мы действительно с опаской ждем прихода гриппа в Украину. И как показывает практика, как раз в декабре грипп начинает достаточно серьезно циркулировать. Мы еще не знаем, как массово поведет себя микс-инфекция "COVID-19 + грипп"», — отметил эксперт.
Он выразил уверенность в том, что вакцинальная кампания от гриппа в 2020 году закончилась провалом.
«У нас даже основные группы риска невакцинированы от гриппа. Как вы знаете, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Поэтому я призываю каждого гражданина Украины, чтобы мы на сегодняшний день в первую очередь очень ответственно относились к своему поведению и следили за проветриванием помещения», — добавил Александрин.
За время пандемии на Украине заболели 787 891 человек, летальных случаев — 13 195.