Число заболевших коронавирусом на Украине будет увеличиваться. Об этом 3 декабря предупредил эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью на радио НВ

Астрология об эпидемиях в истории. Коронавирус, испанка и гонконгский грипп © СС0, Pixabay

Он выразил уверенность в том, что вакцинальная кампания от гриппа в 2020 году закончилась провалом.

«У нас даже основные группы риска невакцинированы от гриппа. Как вы знаете, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Поэтому я призываю каждого гражданина Украины, чтобы мы на сегодняшний день в первую очередь очень ответственно относились к своему поведению и следили за проветриванием помещения», — добавил Александрин.

За время пандемии на Украине заболели 787 891 человек, летальных случаев — 13 195.