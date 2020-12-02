Рудяков отметил, что вклад в развитие независимой Украины внесли в основном представители духовной элиты.
«Это, безусловно, Борис Патон - покойный президент Национальной академии наук Украины, ученый с мировым именем. Это, безусловно, тоже, к сожалению, покойный Борис Олейник - поэт, общественный и политический деятель. Это, я думаю, Владимир Сабодан - бывший митрополит Киевский», — рассказал он.
Также, добавил Рудяков, Украину прославил академик Петр Толочко - историк, археолог, ученый с мировым именем.
Кроме того, много выдающихся украинцев отметились в сфере спорта и продолжили участвовать в ее развитии в стране, отметил эксперт. В частности он назвал знаменитого легкоатлета Сергея Бубку, ныне являющегося президентом Национального олимпийского комитета Украины.
Однако все, кто занимался на Украине государственным строительством, не заслуживают места в истории, заключил Рудяков.
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