За время независимости на Украине можно отметить достижения представителей сфер, не связанных с политикой. Об этом сказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков отметил, что вклад в развитие независимой Украины внесли в основном представители духовной элиты.

«Это, безусловно, Борис Патон - покойный президент Национальной академии наук Украины, ученый с мировым именем. Это, безусловно, тоже, к сожалению, покойный Борис Олейник - поэт, общественный и политический деятель. Это, я думаю, Владимир Сабодан - бывший митрополит Киевский», — рассказал он.

Также, добавил Рудяков, Украину прославил академик Петр Толочко - историк, археолог, ученый с мировым именем.

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Однако все, кто занимался на Украине государственным строительством, не заслуживают места в истории, заключил Рудяков.

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