«Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу», — приводит слова Дмитриева РИА Новости.
По его словам, разработанная российским центом им Гамалеи вакцина от коронавируса станет самой дешевой из аналогичных вакцин и доступной для других стран.
По данным РФПИ, эффективность вакцины наблюдалась в 95% случаев, что аналогично эффективности препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, также показавшей 95%. Однако стоимость последней составит $19,5 за дозу.
Кроме того, компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%, ее цена составит $25-37 за дозу.
Таким образом, российская вакцина будет как минимум вдвое дешевле зарубежных при такой же эффективности. При этом для российских граждан будет бесплатной.