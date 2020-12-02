Цена российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее $10 за одну дозу, это будет самая доступная по стоимости вакцина из существующих, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на презентации российской вакцины от коронавируса на специальной сессии Генассамблеи ООН 2 декабря

«Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу», — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

По данным РФПИ, эффективность вакцины наблюдалась в 95% случаев, что аналогично эффективности препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, также показавшей 95%. Однако стоимость последней составит $19,5 за дозу.

Кроме того, компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%, ее цена составит $25-37 за дозу.

Таким образом, российская вакцина будет как минимум вдвое дешевле зарубежных при такой же эффективности. При этом для российских граждан будет бесплатной.