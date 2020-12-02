Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Его слова приводит РИА Новости 2 декабря

«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», — цитирует агентство главу республики, выступившего на саммите ОДКБ.

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«Основательной деформации подвергается система международных отношений, механизмы контроля над вооружениями. В общении все больше доминирует конфронтационная риторика. Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений», — сказал Лукашенко.

Он особо отметил тот факт, что обостряются самые опасные явления — военные противостояния между мировыми центрами сил.

Помимо этого он осудил двойные стандарты стран Запада, жестко подавляющих у себя любые протесты, однако подобные меры других стран «по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм».

С помощью такого подхода Запад под видом «цветных революций» поддерживает банальные мятежи в странах, власти которых Западу неугодны, добавил политик.