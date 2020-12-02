Во время учений на западной границе Украины украинские войска противовоздушной обороны будут перехватывать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины 2 декабря

Учения проводятся в зоне ответственности воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

Эксперт сказал, какую опасную помощь США могут оказать Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку… Цель мероприятия — обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper», — заявил врио командующего воздушного командования «Запад» генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации Военно-воздушных сил США в Европе Кевином О'Брайеном.

В свою очередь О'Брайен отметил, что двусторонние учения «развивают успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений «Чистое небо».