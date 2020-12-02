Учения проводятся в зоне ответственности воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.
В сообщении подчеркивается, что учения «являются крайне важным элементом сотрудничества» со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.
«Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку… Цель мероприятия — обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper», — заявил врио командующего воздушного командования «Запад» генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации Военно-воздушных сил США в Европе Кевином О'Брайеном.
В свою очередь О'Брайен отметил, что двусторонние учения «развивают успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений «Чистое небо».