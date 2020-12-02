Ранее в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть все, чтобы создать мощную и конкурентоспособную страну, и призвал соотечественников объединить усилия.
Бондаренко напомнил, что при экс-президенте Петре Порошенко предпринимались попытки поделить украинцев на правильных и неправильных, велась работа в интересах только одной части граждан, которые назывались «активистами» и «патриотами» в противовес «ватникам».
«Зеленский же эти ограничения и барьеры фактически снял. Дышать Украине при Зеленском стало свободнее. Это стоит признать… Призыв к солидарности и объединению намного лучше призывов к воинственным действиям, которые звучали при Порошенко», — сказал политолог.
По его словам, Зеленскому следует искоренять «метастазы Майдана» в сознании и обществе, но на это требуется время.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.