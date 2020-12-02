Приход к власти на Украине Владимира Зеленского и его команды в значительной степени снял напряжение, которое существовало в обществе. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть все, чтобы создать мощную и конкурентоспособную страну, и призвал соотечественников объединить усилия.

Бондаренко напомнил, что при экс-президенте Петре Порошенко предпринимались попытки поделить украинцев на правильных и неправильных, велась работа в интересах только одной части граждан, которые назывались «активистами» и «патриотами» в противовес «ватникам».

«Зеленский же эти ограничения и барьеры фактически снял. Дышать Украине при Зеленском стало свободнее. Это стоит признать… Призыв к солидарности и объединению намного лучше призывов к воинственным действиям, которые звучали при Порошенко», — сказал политолог.

По его словам, Зеленскому следует искоренять «метастазы Майдана» в сознании и обществе, но на это требуется время.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.