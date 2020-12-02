Сегодня речь идет не о том, нужна или не нужна государственность Украине, а о том, насколько ей правильно / неправильно распоряжаются, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Кость Бондаренко: Байдену лучше забыть об Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости призвал украинцев объединить усилия, чтобы создать мощную и конкурентоспособную страну, а также не спорить, кто лучше и правильнее любит Украину.

- Константин Петрович, а что конкретно сделал сам глава государства для того, чтобы объединить граждан?

— Давайте говорить откровенно. Приход к власти Зеленского и его команды все же в значительной степени снял напряжение, которое существовало в обществе.

При Петре Порошенко предпринимались попытки поделить украинцев на правильных и неправильных, была работа в интересах только одной части граждан, которые назывались «активистами» и «патриотами» в противовес «ватникам».

Зеленский же эти ограничения и барьеры фактически снял. Дышать Украине при Зеленском стало свободнее. Это стоит признать.

Конечно, есть еще многое из того, чего может не нравиться, и то, что необходимо исправлять. Нужно постепенно искоренять метастазы Майдана в сознании и обществе, но всему свое время.

По крайней мере, призыв к солидарности и объединению намного лучше призывов к воинственным действиям, которые звучали при Порошенко.

- Вы могли бы выделить конкретных людей, которые внесли наиболее весомый вклад в формирование независимой Украины?

— Откровенно говоря, Украина, которая существовала до 2014 года, было творением Кучмы. А 2014 год фактически поставил точку в том проекте, который начался с декларации о суверенитете 1991 года.

Более того, Майдан фактически перечеркнул декларацию и противопоставил себя ей. Началась новая традиция, которую можно назвать «декучмизацией» Украины и разрушением всего того, что было создано.

Поэтому я бы выделил Кучму как одного из создателей Украины, и, наверное, выделил бы из числа выдающихся деятелей Мороза как антипода Кучмы. Вот это единство противоположностей обеспечили бы развитие страны на первом этапе.

Ну и я бы выделил представителей крупного бизнеса, которые и стали столпами новой Украины.

- Вы имеете в виду Ахметова, Коломойского и других влиятельных крупных бизнесменов?

— Да, это те, кто фактически формировал основу Украины. Поскольку Украина фактически является спекулятивным государством, которое базируется на торгово-промышленной элите, то я бы назвал их основными столпами.

- Вы могли бы выделить самое выдающееся достижение в истории независимой Украины и наиболее крупный провал?

— Самым большим достижением этой эпохи было проведение Евро-2012. Все остальное — спорные вопросы. По сравнению с 1991 годом во многих сферах начался регресс. И даже если говорить о каких-то достижениях, они меркнут по сравнению с достижениями более ранней истории.

- При предыдущей власти было принято демонизировать Владимира Путина. А насколько сейчас он интересен для украинского общества?

— Он интересен как лидер соседнего государства, но демонизация Путина прекратилась. Если раньше он был виноват в том, что не вовремя пошел дождь или выпал снег, и из него сделали злое божество, на которого списывались все просчеты и неудачи, то сейчас к нему более спокойное отношение.

Отношение к России у большой части населения сейчас напряженное, если не сказать враждебное, а Путин считается лидером этого враждебного государства. Но теперь он воспринимается как живая личность, а не как божество с некоей злой аурой.

- В российском экспертном сообществе распространено мнение, что ни украинским элитам, ни украинскому обществу по сути не нужно свое государство. Можно ли так ставить вопрос?

— Нет, это все же преувеличение. Однако не будем забывать, что сто лет назад антигосударственный опыт нигилизма в отношении государства был наиболее успешен именно в Украине (я имею в виду анархистское движение Махно, которое отрицало государство как таковое). В его отряды вливалось куда больше людей, чем в отряды Петлюры.

И вот эта вольница в Украине, которая связана с недопониманием роли государства или нигилистическом отношении к государству, существует до сих пор, она не искоренена.

Поэтому я думаю, что речь идет не о том, нужна или не нужна государственность Украине, а о том, насколько ей правильно / неправильно распоряжаются.