Вакцинация от коронавируса может начаться в Великобритании уже со следующей недели. Об этом на своей странице в Twitter 2 декабря сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок

«Помощь уже в пути. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) официально одобрило вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19. Национальная служба здравоохранения (NHS) готова начать вакцинацию на следующей неделе. Великобритания — первая страна в мире, которая с клинической точки зрения одобрила вакцину для поставок», — написал министр.

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Первой вакциной от коронавируса в мире стала российская «Спутник V», разработанная российским Центром им. Гамалеи. Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.