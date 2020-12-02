Полиция подозревает двух жителей Днепропетровской области в мошенничестве. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины

Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay

Получив от покупателей предоплату, они меняли названия аккаунтов и блокировали своих клиентов.

Таким образом мошенники обманули около 200 человек из разных регионов Украины на общую суму в 300 тысяч гривен (более 800 тысяч рублей).

В домах «продавцов» масок полицейские изъяли сим-карты, банковские карточки и мобильные телефоны. Фигурантам уголовного дела грозит до восьми лет тюремного срока.

За минувшие сутки на Украине зарегистрировали 13 141 новый случай коронавируса, свыше 740 новых пациентов — дети. Коронавирус за сутки унес жизни 169 человек.