В заседании Совета безопасности ООН по формуле Аррии примут участие полномочные представители Донецкой и Луганской Народных Республик в Контактной группе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на МИД ДНР 1 декабря

Заседание будет посвящено теме «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита в «нормандском формате».

«Совбез ООН не указ». Эксперт пояснил, почему от Украины трудно требовать выполнить «Минск» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк назначена на 18:00 мск. Она состоится по формуле Аррии, т. е. в гибком формате, с участием лиц, которые могут высказаться по теме заседания, и будет иметь неофициальный характер.

Год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже прошел саммит лидеров государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина). Стороны договорились провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до Нового года и обязались обеспечить прекращение огня до конца 2019 года.

Также участники «нормандской» встречи в 2019 году договорились поддержать соглашение в рамках ТКГ по урегулированию в Донбассе по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.