Самая актуальная проблема в Молдавии - борьба с коррупцией. Об этом молдавский политолог Игорь Волницкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, что будет с Молдавией и Приднестровьем, когда Санду окончательно придет к власти © Facebook, Maia Sandu Влада Плахотнюка. И я думаю, что большинство ожиданий молдавских граждан связаны с тем, чтобы искоренить коррупцию», — отметил он.

Вторая по значимости проблема, по словам эксперта, — реформы, направленные на повышение качества жизни. Волницкий подчеркнул, что без них ни победившая на президентских выборах Майя Санду, ни любой другой прозападный политик не смогут внедрить в жизнь свои обещания и сделать Молдавию по-настоящему проевропейским государством.

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

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