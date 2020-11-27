Хотя Молдавия является маленькой страной, она находится на границе с Евросоюзом и НАТО, и представляет определённый стратегический интерес и для России, считает молдавский политолог Игорь Волницкий

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca

- Игорь, основная претензия, которая предъявляется сегодня к Игорю Додону, состоит в том, что он не смог или не захотел избавить страну от системы Плахотнюка. Насколько в этом заинтересована Майя Санду?

— Конечно, Майя Санду в этом заинтересована. Вопрос в том, будет ли у нее возможность поменять ту систему, которая укоренилась в Молдове почти за 30 лет независимости.

Для этого нужно провести обширные реформы в судебной системе, в социальной сфере и экономические реформы. Потому что в тех условиях, в которых сегодня существует Молдова, ни один серьезный инвестор не рискнет прийти сюда и создавать рабочие места.

Но нужно учесть, что должность президента не предусматривает достаточно полномочий, чтобы в корне поменять ситуацию. У Майи Санду могут появиться такие возможности, но только в случае, если её партия придёт к власти, одна или в коалиции.

Чтобы это осуществить, должны пройти досрочные парламентские выборы, но для этого нужно, чтобы правительство либо ушло в отставку, либо было отправлено в отставку. Вопрос в том, насколько реален этой сценарий.

Даже по сравнению с Украиной президент Молдовы имеет куда меньше полномочий. В Молдове парламентская форма правления, и в парламентской форме правления полномочий куда меньше.

- Майя Санду заявила, что сделает все, чтобы разблокировать экспорт ряда молдавских товаров в Россию. Это просто риторика, или она действительно понимает, что экономические отношения с РФ очень важны для Кишинёва?

— Она понимает, что важно проводить взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, в том числе в экономическом плане. Но опять же, у президента Молдовы хотя и есть некоторые прерогативы в области внешней политики, они никак не могут касаться внешнеэкономических и торговых связей.

Видимо, Майя Санду имеет в виду, что при определенных условиях её партия придет к власти, и тогда ее риторика и усилия как президента найдет практическое подтверждение на правительственном уровне. В противном случае это практически трудно осуществить.

- Вы сказали о внутриполитических раскладах. А может ли повториться ситуация, когда Россия, США и Европа снова придут к консенсусу по Молдавии, как это было в вопросе Плахотнюка, и подтолкнут руководство страны к принятию каких-то решений?

— Такое возможно. Я думаю, не случайно президент России Владимир Путин один из первых поспешил поздравить Майю Санду с победой. Некоторые говорят, что здесь, как и в 2019 году, есть определенная договоренность между ведущими западными силами и Россией.

Но я думаю, что пока преждевременно делать какие-то предположения на этот счет. Одних поздравлений с победой будет недостаточно.

И все же нельзя забывать, что Молдова, хоть и маленькая страна, но она находится на самой границе с Евросоюзом и НАТО, и представляет определённый стратегический интерес и для России.

Я допускаю, что при определенных раскладах большой консенсус по Молдове возможен.

- В предвыборном интервью Дмитрию Гордону Майя Санду ушла от ответа на вопрос, правда ли она хочет объединения с Румынией, сказав, что для нее прежде всего важно объединить всех молдаван. Действительно ли тема так называемой унии столь токсична для молдавских политиков?

— Это очень больная тема не только для молдавских политиков, но и для общества в целом.

По некоторым подсчётам, примерно 20-30% граждан является унианистами. Это очень обширный электорат, и правоцентристские политики всегда учитывают это в своей риторике. Для них очень важно привлечь голоса и этих избирателей во время выборов.

Но практически всегда любой политик, когда получает часть этих голосов (все получить невозможно), меняет риторику и делает это для того, чтобы избежать обвинений в том, что они являются унианистами и отвергают голоса других избирателей.

Для Молдовы это обычная практика. К сожалению, политики не отличаются последовательностью в этом вопросе. Они ведут себя по-разному, когда им нужно получить голоса, и когда выборы заканчиваются. Таких примеров в истории Молдовы уйма. За годы независимости можно отыскать десяток таких примеров.

- В интервью «Украинской правде» Майя Санду сказала, что Молдавии нужно восстанавливать отношения с Украиной, которые якобы испортились из-за позиции Додона по Крыму и споров вокруг Днестровской ГЭС-2. Эти отношения действительно испорчены?

— Да, тут президента нельзя подозревать в неискренности. Она не раз афишировала благоприятные отношения к Украине. Она не раз давала понять, что симпатизирует тому, что делает Владимир Зеленский. Я думаю, что надо ожидать улучшения отношений между Молдовой и Украиной благодаря усилиям двух президентов.

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев - Одна из причин приднестровского конфликта состоит в том, что Тираспольские элиты не допускаются к принятию решений. Будет ли при Майе Санду что-то делаться в этом направлении?

— Я не думаю, что Майя Санду рискнет что-то делать в этом направлении. Во-первых, у нее есть румынское гражданство, а приднестровцы и без того смотрят на нее с подозрением.

Во-вторых, приднестровцы не особенно доверяют правоцентристским и проевропейским политикам, которые приходят к власти в Молдове. Единственное исключение было во времена премьерства Влада Филата, с которым Евгений Шевчук (второй президент Приднестровья. — Ред.) установил очень хорошие отношения на уровне лидеров Кишинёва и Тирасполя.

Но Майя Санду не рискнет что-то предпринимать. Это очень зыбкая почва, если не зыбучие пески. Она не имеет опыта в переговорном процессе и не знает досконально приднестровскую проблему. Не секрет, что эта тема не входила в перечень ее интересов до недавнего времени. Я не думаю, что она рискнет предпринять конкретные шаги в сторону разрешения приднестровской проблемы.

Скорее всего, она лишь попытается не допустить ошибок в этом направлении, которые могут ей дорого обойтись.

- Как раз говорят, что тема Приднестровья сейчас неактуальна в Молдавии. А что сейчас больше всего волнует людей?

— Самая актуальная проблема в Молдове — борьба с коррупцией. Это тяжелое наследие режима Влада Плахотнюка. И я думаю, что большинство ожиданий молдавских граждан связаны с тем, чтобы искоренить коррупцию.

Вторая по значимости проблема — проблема реформ, направленных на повышение качества жизни. Без этого ни Майя Санду, ни любой другой прозападный политик не смогут внедрить в жизнь свои обещания и сделать Молдову по-настоящему проевропейским государством.