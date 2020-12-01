Прежде всего Данилов отметил, что ему нельзя болеть — «работы много».
«Когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук, — это не была какая-то шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там очень много фитонцидов. То, что касается поддержания внутреннего иммунитета, — это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы», — поведал он.
Ранее в одном из детских садов в Запорожье воспитатели потребовали от родителей смастерить для детей кулоны с чесноком из яиц от киндер-сюрприза. Предполагается, что они защитят детей от инфекций.
За последние сутки на Украине заразились коронавирусом 12 498, скончались 221 человек. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предположил, что в декабре количество заболевших COVID-19 на Украине может удвоиться.