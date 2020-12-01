Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что спасается от коронавируса, употребляя чеснок, и предложил последовать своему примеру. Об этом сообщает УНИАН 1 декабря

Прежде всего Данилов отметил, что ему нельзя болеть — «работы много».

«Когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук, — это не была какая-то шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там очень много фитонцидов. То, что касается поддержания внутреннего иммунитета, — это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы», — поведал он.

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За последние сутки на Украине заразились коронавирусом 12 498, скончались 221 человек. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предположил, что в декабре количество заболевших COVID-19 на Украине может удвоиться.