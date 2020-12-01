По его словам, туалеты на нескольких этажах закрыли по приказу руководства оборонного ведомства, что сильно удивило сотрудников.
«Нынешнего министра неоднократно упрекали в возврате совковых традиций и подходов, но здесь он уже превзошел сам себя. Заставить собственных подчиненных искать "пятый угол" из-за визита уважаемой делегации — это явление даже превосходит крашеную траву и другие яркие проявления советского маразма», — приводит издание слова источника.
Во время встречи с представителями стран, входящих в НАТО, персонал Минобороны думал не о защите государства, а о том, как найти хотя бы один открытый туалет, добавил он.