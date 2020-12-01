1 декабря накануне встречи министра обороны Украины Андрея Тарана с представителями государств-членов НАТО, в здании Минобороны заблокировали все туалеты, сообщило интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на свой источник в ведомстве

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Нынешнего министра неоднократно упрекали в возврате совковых традиций и подходов, но здесь он уже превзошел сам себя. Заставить собственных подчиненных искать "пятый угол" из-за визита уважаемой делегации — это явление даже превосходит крашеную траву и другие яркие проявления советского маразма», — приводит издание слова источника.

Во время встречи с представителями стран, входящих в НАТО, персонал Минобороны думал не о защите государства, а о том, как найти хотя бы один открытый туалет, добавил он.