Азербайджанская сторона готова к обмену пленными по принципу всех на всех. Об этом 1 декабря государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан, передает РИА Новости

Как сообщили в комиссии, в армянских соцсетях распространяется информация о том, что на параде в честь победы ВС Азербайджана будут показаны пленные армяне, с которыми якобы обращаются бесчеловечно.

«Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии», — говорится в сообщении.

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ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.