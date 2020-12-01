По мнению экспертов, популяризации иностранной продукции послужило уменьшение объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность, а также экспансия товаров иностранного производства на рынке Украины.
В результате объем произведенных на Украине виноматериалов в 2019 году сократился в два раза — до 9,9 тыс. декалитров.
«Как следствие, внутренний рынок заполняется импортной винодельческой продукцией… В результате Украина имеет отрицательное внешнеторговое сальдо — 135 млн долл. США», — говорится в сообщении.
Эксперты «Института аграрной экономики» рекомендуют правительству финансово поддерживать закладку молодых виноградников, развивать гастрономический и винный туризм, а также способствовать поддержке национальных брендов.
Доля продаж через розничную сеть производимого на Украине вина сократилась в прошлом году до 52% против 62% в 2017 году и 85% в 2005 году; коньячных изделий — до 65% против 80% в 2017 году; игристых и шампанских вин — до 60% по сравнению с 75% в 2017 году.