Украина может потерять собственный рынок винной продукции в результате экспансии иностранных производителей. Об этом 1 декабря говорится в сообщении Национального научного центра «Институт аграрной экономики»

По мнению экспертов, популяризации иностранной продукции послужило уменьшение объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность, а также экспансия товаров иностранного производства на рынке Украины.

В результате объем произведенных на Украине виноматериалов в 2019 году сократился в два раза — до 9,9 тыс. декалитров.

«Как следствие, внутренний рынок заполняется импортной винодельческой продукцией… В результате Украина имеет отрицательное внешнеторговое сальдо — 135 млн долл. США», — говорится в сообщении.

Украина стремительно переходит на российскую картошку © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Доля продаж через розничную сеть производимого на Украине вина сократилась в прошлом году до 52% против 62% в 2017 году и 85% в 2005 году; коньячных изделий — до 65% против 80% в 2017 году; игристых и шампанских вин — до 60% по сравнению с 75% в 2017 году.