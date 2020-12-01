Майя Санду могла бы больше сделать для сохранения территориальной целостности Молдавии, если бы не рассуждала, как бухгалтер. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев, передает РИА Новости

От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майя Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ, так как, по ее словам, правобережье платит за ресурсы в отличие от неподконтрольного Кишиневу Приднестровья.

«Такая позиция напоминает скорее мышление товароведа или бухгалтера, а не политика. Госпожа Санду сделала бы неизмеримо больше для восстановления (пока гипотетического) территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с противоположной инициативой — принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье», — сказал Косачев.

По его словам, такое решение могло бы добавить Санду популярности среди приднестровцев, однако заявления новоизбранного президента позволяют сделать вывод, что она не рассматривает жителей ПМР как сограждан.

Майя Санду на пресс-конференции 30 октября также заявила о необходимости замены российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.