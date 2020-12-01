Среди «профессиональных» белорусских активистов западной направленности бытует мнение, что победа Джо Байдена создаст благоприятную среду для большего международного давления на власть Александра Лукашенко. Но нельзя делать такие однозначные выводы. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org,

«Во-вторых, с приходом Байдена стоит ожидать, что на основные управленческие позиции будут назначены как раз его однопартийцы из Демократической партии США. Но исторически сложилось так, что именно представители Республиканской партии США оказывали наибольшую реальную помощь белорусской оппозиции. Именно с американскими "ястребами" из Республиканской партии связывают наиболее значимое давление на белорусские власти. Поэтому нельзя однозначно сказать, будет ли президентство Джо Байдена усиливать или ослаблять белорусские протесты», — рассуждает Дианов.

Во всяком случае, добавил политолог, избрание Джо Байдена не может повлиять на белорусские протесты в ближайшее время, так как «перенастройка» американского бюрократического аппарата объективно требует времени.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.