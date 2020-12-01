Но если исходить из утверждений, что молодежь — самая активная часть общества, и опираться на визуализацию социально-политических процессов в медиа, можно прийти к выводу, что молодежь в большинстве своем активно и пассивно поддерживает протесты, указал эксперт.
«Я бы не наделял белорусскую молодежь какой-то отдельной субъектностью с выраженной политической или идеологической позицией. Молодежь — это часть народа, пусть и самая активная его часть. Поэтому говорить о какой-то единой политической или идеологической позиции не приходится», — пояснил Дианов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.