В Белоруссии нет объективной информации относительно политических настроений молодежи, поскольку работа всех независимых статистических и социологических структур так или иначе ограничена. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org,

«Я бы не наделял белорусскую молодежь какой-то отдельной субъектностью с выраженной политической или идеологической позицией. Молодежь — это часть народа, пусть и самая активная его часть. Поэтому говорить о какой-то единой политической или идеологической позиции не приходится», — пояснил Дианов.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.