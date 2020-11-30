Право на въезд в Литву по гуманитарным причинам получили 674 гражданина Белоруссии. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба МВД республики, передает Sputnik Литва

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Как заявила исполняющая обязанности главы МВД Рита Тамашунене, разрешения на въезд выдаются «пострадавшим от режима, репрессий или преследований, а также активным оппозиционерам».

«Мы видим, что и количество выданных разрешений, и количество прибывших не растут так быстро, как вначале. Люди подают заявки и оперативно получают разрешения, но потоки уже не так велики. Прибывшие белорусские граждане могут находиться в Литве, но они также могут вернуться в свою страну, если считают, что это безопасно для них», — сказала Тамашунене.

Для получения шенгенской визы, граждане должны обратиться в посольство Литвы в Белоруссии, доказав необходимость выезда из своей страны.

В дальнейшем они могут рассчитывать на статус беженца.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.